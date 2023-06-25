Hacılar, Mekke'deki otelden şikayet etti: "AK Parti'ye oy verdiğimiz için bize böyle yapıyorlar"
Hacılar, Mekke'deki otelden şikayet etti: "AK Parti'ye oy verdiğimiz için bize böyle yapıyorlar"
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