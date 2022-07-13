Halay başıyken kalp krizi geçiren şahıs kurtarılamadı
Elazığ'da Kurban Bayramı eğlencesinde halay başı olan 47 yaşındaki Rıfat Yılmaz, oyun esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün Kovancılar’da meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi.
Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmaz’ın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan yurttaşlar koştu. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.
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