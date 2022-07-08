Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının sürücüsü öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yaşamını yitirdi.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:22

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Fırından aldığı ekmekleri Karalar Mahallesi’ndeki marketlere götürmek için yola çıkan Sametcan Osmanov İsmailov’un kontrolünü kaybettiği 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, Selami Dikilitaş (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

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