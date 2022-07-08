Halk otobüsü ile çarpışan ekmek dağıtım aracının sürücüsü öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Fırından aldığı ekmekleri Karalar Mahallesi’ndeki marketlere götürmek için yola çıkan Sametcan Osmanov İsmailov’un kontrolünü kaybettiği 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, Selami Dikilitaş (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
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