Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı yaya yaralandı
Bartın'da, kaldırımda yürüyen H.A. (23) halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağının çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına yolda ilerleyen özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı.
H.A. yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kadını Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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