Hangi ilaçların temininde sıkıntı yaşanıyor, eczacılar ve Sağlık Bakanlığı ne diyor?

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Türkiye’de bu yıl ilk kez ilaç fiyatlarına yüzde 37 ve yüzde 25 olmak üzere yılda iki kez zam yapıldı. Bu zamların ilaç firmalarını rahatlatacağı ve özellikle Ekim 2021’den beri etkisini hissettiren ilaç krizini hafifleteceği bekleniyordu fakat BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre belli başlı ilaçların tedarikinde yaşanan sorunlar sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:24

Türkiye’de bu yıl ilk kez ilaç fiyatlarına yüzde 37 ve yüzde 25 olmak üzere, yılda iki kez zam yapıldı.

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