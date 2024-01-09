Hastaneler ve aile sağlığı merkezleri salgın alarmı veriyor

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Hastaneler ve aile sağlığı merkezleri salgın alarmı veriyor

ANKA
09 Ocak 2024 Salı, 10:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi uzman doktorları, son haftalarda artış gösteren üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için “maskeyi hayatınıza tekrar sokun” uyarısında bulundu.

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