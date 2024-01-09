Hastaneler ve aile sağlığı merkezleri salgın alarmı veriyor
Hastaneler ve aile sağlığı merkezleri salgın alarmı veriyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi uzman doktorları, son haftalarda artış gösteren üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için “maskeyi hayatınıza tekrar sokun” uyarısında bulundu.
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