Hatay'da orman yangını!
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı.
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