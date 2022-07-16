Hatay'da orman yangını!

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

İHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:50

Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı.

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