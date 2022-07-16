Son Dakika: Hatay'da orman yangını!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

(İHA)
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:29
Son Dakika: Hatay'da orman yangını!
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Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı.

Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 


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