Son Dakika: Hatay'da orman yangını!
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı.
Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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