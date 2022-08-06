Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:44

Olay, 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.