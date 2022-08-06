Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.
Olay, 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.
Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurt dışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
- Kasaplar Federasyonu'ndan, Özdağ'a yanıt
- 'Soruların hazırlandığı ana bilgisayara...'
- Oltu Çayı'nda kaybolmuştu: 100 gündür aranıyor
- Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- Kadıköy'de saatler süren TIR kurtarma çabası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı