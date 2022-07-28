Hollanda'nın konuştuğu Türk anne: Satırlı hırsızı böyle kovaladı

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Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker, işlettiği fırını soymak için gelen satırlı soyguncuya 'toz bezi' ile müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:12

Hollanda, Latife Peker'i konuşuyor. Konyalı Latife Peker'in Deventer kentinde işlettiği fırın soyulmak istendi. Peker'in işlettiği fırına gelen soyguncu, elinde satırla direkt olarak kasaya yöneldi.

Peker, fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz beziyle püskürttü.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken Latife Peker, yaptığı hareketle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

Peker'e çok sayıda destek mesajı yağdı.


Hollanda Türk - Alman Üniversitesi anne

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