İBB'de yeni uygulama: Ücretsiz HPV aşısı

16 Mayıs 2024 Perşembe, 16:53

İBB tarafından 16 Mayıs'ta uygulamaya sokulan ücretsiz HPV aşısının detaylarını, İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr Üyesi Önder Yüksel Eryiğit anlattı.

AŞI KİMLERE UYGULANACAK?

Aşının kimlere uygulanacağı konusunda merak söz konusu. Önder Yüksel Eryiğit'in aktardığına göre, İstanbul'da ikamet eden ve 9-26 yaş aralığındaki yurttaşlar bu hizmet için başvurabilecek. Başvurularda cinsiyet farkı olmaksızın, yapılan başvurular İBB tarafından incelenecek ve belirlenecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bir önemli merak unsuru da başvuruların nereden yapılacağı. Eryiğit, "Bizim sosyal medya hesaplarımızdan duyurduğumuz bir link var. Bu bilgiyle alakalı bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Linki paylaştığımız günden itibaren 70 bin müraacat geldi. O link üzerinden müracaat almamızın sebebi de, sosyal inceleme yapabilmek adına bazı bilgilere ihtiyacımız olduğu için. Müraacatlar bizim paylaştığımız link üzerinden yapılacak" açıklamasında bulundu.

YILDA 500 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

HPV'ye dair bilgi veren İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğr Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, HPV'nin aslında tek bir virüs olmadığını, kırk civarında virüsün bir araya gelerek oluşturduğu bir virüs ailesi olduğundan bahsetti. Virüs ailesinin içindeki bazıları kanserojen etkisi olduğunu ve genital kanserlere sebebiyet verdiğini belirten Eryiğit, yılda rahim ağzı kanseri yüzünden 500 bin insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BU TARZ UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

İBB'nin bu konuda bir farkındalık yarattığına inandığını ve Eskişehir, Ankara Büyük Şehir Belediyeleri başta olmak üzere birçok yerden arandıklarını belirten Eryiğit, gördükleri toplumsal ilgiden mutlu olduğunu dile getirdi.

Eryiğit bu gibi toplumda yankı uyandıracak başka projelerin de gündemde olduğunu, önce biraz içselleştirilip belirli bir noktaya taşındıktan sonra devreye sokulacağını söyledi. Uygulamanın ulusal aşı programının içerisine girmesini temenni eden ederken, "Önemli bir hastalık veya kanser önlenebiliyor, bu konuda duyarlı olmak ve farkında olmak gerektiğine inanıyorum bu vesileyle konuyu farklı yerlere iletebildiysek çok mutluyum" açıklamasında bulundu.