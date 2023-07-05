İBB'ye ait spor tesisi AKP'li belediye devredildi! Engelli genç gözyaşlarına hakim olamadı...

05 Temmuz 2023 Çarşamba, 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), elinden alınan engelli çocukların kullandığı Ümraniye’deki spor tesisini, mahkeme kararı gereği kapatarak AKP’li ilçe belediyesine devretti.

Aileler, çocuklarının tedavisine büyük katkı sağlayan tesisi geri istediler. İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı “Siyaseti falan bir kenara bırakıyoruz önemli olan çocuklar.

Onların derdi önemli bizim için. Ama yani bütün İstanbulluların şunu bilmesi gerekiyor.

31 Mart'ta ve 23 Haziran'da İstanbul'da seçimi kaybeden intikamcı anlayış ne yazık ki yaratmış oldukları o siyaset atmosferinde bugün buna sebep oldular.

Bundan gerçekten utanmaları gerekiyor” dedi.