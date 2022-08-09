İktidara yakın gazete yazmıştı... Kremlin'den açıklama geldi: Erdoğan Esad'la konuşacak mı?

İktidara yakın Türkiye gazetesinin öne sürdüğü, Erdoğan'ın Esad'la telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından gündeme getirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.

İHA'LAR GÜNDEMDEYDİ

Türk Bayraktar İHA'larının imalatı için Ukrayna'da fabrika inşa edilmesi planları da basın toplantısının gündemindeydi.

Gazetecilerin Ukrayna topraklarında Bayraktar fabrikası kurulmasını yorumlamasını talep etmeleri üzerine Peskov, böyle bir tesisin kurulmasının Ukrayna'daki özel askeri harekatın amaçlarından biri olan silahsızlandırma konusunun kapsamına doğrudan gireceğinin ve bunun anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü, "Elbette bu sadece Ukraynalıların acılarını uzatır ancak özel askeri harekatın amacı olan husustan kaçınmaya yardım etmez" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Batılı ülkelere Rusya vatandaşlarının girişini yasaklama önerisi sunmasını da değerlendiren Peskov, Kremlin'in buna son derece olumsuz baktığını belirterek Rusları veya Rusya'yı tecrit etme girişimlerinin geleceği olmayan bir süreç olduğunu vurguladı.

Zelenski'nin, Rusya'yı cezalandırmaya çalışan Avrupa ülkelerinin halihazırda bunun bedelini ödediğini anlaması gerektiğini söyleyen Peskov, bu ülkelerin er ya da geç Zelenski'nin, her şeyi doğru yapıp yapmadığını sorgulamaya başlayacağını kaydetti.



