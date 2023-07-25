İlaç sıkıntısına ilişkin Eczacı Odası’ndan kritik uyarı: ‘Aralık ayı itibariyle ilaç yoklukları artacak’
İlaç sıkıntısı bu yıl daha şiddetli şekilde görülüyor. Özellikle ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve antibiyotikler eczanelerde yeterince yok. Yaşanan sıkıntının ayrıntılarını Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Cumhuriyet TV’ye anlattı. Kritik uyarılarda bulunan Ercan, “Aralık ayı itibariyle ilaç yoklukları artacak” dedi.
İlaç krizi gün geçtikçe büyüyor. Eczanelerde pek çok ilacı bulmak artık güç hale geldi. Geçtimiz yıllarda başlayan sorun, şiddetlenerek büyüyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı yaşanan sıkıntıya ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Ercan, “Sorunun temeli ilaçlarda dışa bağımlılığız” derken “Aralık ayı itibariyle ilaç yoklukları artacak” açıklamasında bulundu.
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