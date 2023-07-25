İlaç sıkıntısına ilişkin Eczacı Odası’ndan kritik uyarı: ‘Aralık ayı itibariyle ilaç yoklukları artacak’

25 Temmuz 2023 Salı, 17:26

İlaç krizi gün geçtikçe büyüyor. Eczanelerde pek çok ilacı bulmak artık güç hale geldi. Geçtimiz yıllarda başlayan sorun, şiddetlenerek büyüyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı yaşanan sıkıntıya ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Ercan, “Sorunun temeli ilaçlarda dışa bağımlılığız” derken “Aralık ayı itibariyle ilaç yoklukları artacak” açıklamasında bulundu.