İlahiyatçı İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi: “Şirke düşmüş oluyorlar”
İlahiyatçı İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi: “Şirke düşmüş oluyorlar”
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