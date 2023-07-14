İlahiyatçı İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi: “Şirke düşmüş oluyorlar”

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İlahiyatçı İhsan Eliaçık Menzil cemaati müritlerine seslendi: “Şirke düşmüş oluyorlar”

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2023 Cuma, 12:11


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