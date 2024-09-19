İlk kez Nergis Şimşek açıklayacak! 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat! Avantajlar neler olacak?

İlk kez Nergis Şimşek açıklayacak! 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat! Avantajlar neler olacak?
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İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programının konuğu Nergis Şimşek oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 12:57


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