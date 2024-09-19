İlk kez Nergis Şimşek açıklayacak! 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat! Avantajlar neler olacak?
İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programının konuğu Nergis Şimşek oldu.
Video Haberler
- 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat!
- HÜDA PAR'lı isim 1950 beyannamesi ile hedef almıştı!
- İmamoğlu Trabzon'da verdiği mesajla dikkat çekti!
- KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
- Emekli Albay'dan Teğmen Andı Tartışmasına Sert Çıkış
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan göçme tepkisi...
- Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı
- Eğitim hakkındaki sözleri ile gündem olmuştu... Emekli A
- Sokak, Narin için tek ses oldu: Tayyip Erdoğan'a sorsunl
- İzmir’de 9 Eylül coşkusu…
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Ay tutulmasının en şanslı burçları hangileridir?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Ailesine en iyi baba olacak 4 erkek burcu
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!