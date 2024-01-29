İmam hatip mezunu yurttaştan 'faiz kararına' tepki: Ülke batsa da kurtulsa da haram...
İmam hatip mezunu yurttaştan 'faiz kararına' tepki: Ülke batsa da kurtulsa da haram...
İmam hatip mezunu yurttaştan 'faiz kararına' tepki: Ülke batsa da kurtulsa da haram...
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