İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı: 'Bu bir yüzleşmedir'
İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: 25 yıllık ihmal son buldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. İmamoğlu, “25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık” dedi.
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