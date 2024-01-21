İmamoğlu, Erdoğan'ı yanıtsız bırakmadı: 'Bu bir yüzleşmedir'

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İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: 25 yıllık ihmal son buldu

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2024 Pazar, 13:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. İmamoğlu, “25 yıllık ihmali bitirdik. Tarihi mirasımıza samimiyetle sahip çıktık” dedi.

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