İmamoğlu’ndan iktidara sert gönderme! “Biz içimizde imar rantı gibi duygular taşımayız…”

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İmamoğlu’ndan iktidara sert gönderme! “Biz içimizde imar rantı gibi duygular taşımayız…”

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 12:12


Ekrem İmamoğlu

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