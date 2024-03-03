İmamoğlu’ndan Kurum’a ‘Gazze’ye yardım’ daveti: Çekinme gel, bekliyorum!

03 Mart 2024 Pazar, 13:06









İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Adalet Meydanı’ndaki halk buluşmasında konuştu. Rakibi Murat Kurum’un, ‘31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek’ sözlerine sert tepki gösteren İmamoğlu, “Seni Sultangazi'deki tesislerimize, lojistik sahaya davet ediyorum, gel. Orada beraber İstanbulluların yardımlarını, hep beraber Gazze'ye yolluyoruz. Gel. Bekliyorum. Çekinme, gel. Biz sana benzemeyiz. Davetimiz de asildir, misafirperverliğimiz de asildir ” dedi.