"İmamoğlu’nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyorlar" Kulisleri sallayacak iddia
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki “ahmak” tartışması ardından, YSK’ya yönelik hakaret edildiği iddiasıyla açılan davayı hatırlatarak yaşananların perde arkasını anlattı. İmamoğlu'nun davasına bakan eski hakimin sözlerini köşesine taşıdı.
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