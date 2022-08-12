İndirim kısa sürdü, benzine zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Ağustos 2022)

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:59

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23.23 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.05 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23.36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.19 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.