İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...

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İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2024 Perşembe, 13:09




İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...

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