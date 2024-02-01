İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...
İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...
İran'da Mossad'la işbirliğiyle suçlanan 4 Kürt idam edilmişti! Meclis'i karıştıran tartışma...
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