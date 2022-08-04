İsrail medyasından dikkat çeken Erdoğan ve Türkiye analizi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:25

İsrail medyasının önemli gazetelerinden Jerusalem Post, Erdoğan ve Türkiye için dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye'nin Suriye'ye olası operastonu değerlendirildi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Ankara’nın yeni bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu yazan İngiliz gazeteci Neville Teller imzalı makalede, “Erdoğan’ın yeni Suriye operasyonu ve sonuçları” başlığını kullanırken, “İran ve Rusya, Erdoğan’ın 2016’da Trump ile yaptığı anlaşmadan memnun değil ve her iki ülke de böyle bir operasyona karşı uyarıda bulundu” denildi.

Teller, “Erdoğan, o görüşmelerde yeni planı için destek elde edemedi” yorumunu yaparken “Erdoğan’ın güney sınırındaki maceralarında her zaman gizli bir motivasyon var. Planı Suriyeli mültecileri oluşturulacak güvenli bölgelere göndermek. Fakat mülteciler çatışmaların yoğun olduğu bir bölgeye gitmek istemiyor. Eğer Erdoğan planını uygulamaya koyarsa, 2023’te yapılacak seçimlere daha güçlü girebilir” denildi.