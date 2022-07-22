İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı

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İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve "askeri veya siyasal casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
22 Temmuz 2022 Cuma, 14:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail vatandaşlarına yönelik eylemde bulunulacağı ihbar ve tespitleri üzerine soruşturma başlattı.

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