İstanbul Finans merkezi açıldı ama yurttaş açlık sınırının altında
Finans merkezi açıldı ama nüfusun yüzde 98'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Milyonlarca yurttaş açlık sınırının altında yaşam savaşı veriyor.
Çarşı pazar yangın yeri oldu, dolar kuru 20 liraya dayandı.
Buna karşın 65 milyar liraya mal olan İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ''Ekonomide sıkıntı varmış, yoo'' denilerek açıldı.
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