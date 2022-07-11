İstanbul Maltepe'de içinde sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
Maltepe'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün saat 11.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini sokak ortasına park eden sürücü aracından ayrıldı. Boş otomobil daha sonra yaklaşık 35 metre geri geri giderek kaydı. Park halindeki otomobillere çarpmadan hareket eden otomobil, bir süre sonra yolun ortasında durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Video Haberler
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
- Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi
- İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında