İstanbul'a yağmur geliyor! Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar...
İstanbul'a yağmur geliyor! Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar...
BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen olası yağış öncesinde tıkalı kanallara müdahale eden İSKİ ekipleriyle Etiler Nispetiye Caddesi’nde bir araya geldi.
İSKİ Genel Müdür Dr. Şafak Başa’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Hem İSKİ hem Fen İşleri, Yol Bakım üzerinden hazırlıklı olmamızda fayda var. Umut ediyoruz ki, yağışlı bir sonbaharı ve kışı yaşamak adına, sizlerin bu çalışmaları özellikle kritik noktalarda takip etmeniz şart. Bu, yoğun yaptığımız altyapı çalışmalarının da daha verimli iş görmesini sağlayacak” dedi.
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