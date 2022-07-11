İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:01

Beşiktaş Ortaköy’de geçen günlerde meydana gelen olayda, semtteki bir sokağa gelen Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D. reklam afişi asmak için çalışmaya başladı.

Çalışmalar sırasında sokağa gelen zabıta memurları Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. ile afiş asan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.



