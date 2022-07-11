İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
Ortaköy'de afiş asan gençler, iddiaya göre kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopayla saldırdı. Zabıtanın arkasından gelerek sopayla vuran genç, kaçmak istediği sırada yere düşerek ayağını kırarken; memur da kaşından yaralandı.
Beşiktaş Ortaköy’de geçen günlerde meydana gelen olayda, semtteki bir sokağa gelen Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D. reklam afişi asmak için çalışmaya başladı.
Çalışmalar sırasında sokağa gelen zabıta memurları Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. ile afiş asan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.
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