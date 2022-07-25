İstanbul'da kameralara ilginç görüntüler yansıdı
İstanbul'da geçtiğimiz hafta güvenlik ve cep telefonu kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Boks maçı yapar gibi kavga edenlerden, otomobil kaputunda yolculuk edenlere, 5 kişinin bindiği motosikletten, kamyonet kasasında tuvaletini yapan kişiye kadar dikkat çeken insan manzaları kamera kayıtlarına girdi.
Fatih Laleli'de iki kişi arasındaki yumruklu kavga, çevredekiler tarafından boks maçı gibi izlendi. Kavga eden kişilerin boks hamleleriyle yumruklaşması nedeniyle, mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği dikkat çekti. Bu ilginç kavgayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin, 'Boksör mü bunlar' dediği duyuldu.
İNŞAATTAN ATLADI BAYILDI
Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bir inşaatın birinci katından atlayan bir genç baygınlık geçirdi. Kız arkadaşının müdahalesiyle yaklaşık kendine gelen genç, bir süre sonra oradan uzaklaştı.
KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir kişi, hareket halindeki hafif ticari aracın kaputunda oturdu.
Sultançiftiliği Mahallesi eski Edirne Asfaltı üzerinde, hareket halindeki bir motosiklet üzerinde beş kişi olduğu dikkat çekti.
KAMYONET KASASINDA TUVALET YAPTI
Sultangazi Arnavutköy yolunda hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tuvaletini yaptı.
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