İstanbul'da korkunç olay! Meşale elinde bomba gibi patladı

12 Temmuz 2022 Salı, 12:53

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşale bir anda patlayarak çevrede bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunu yaraladı. Kız çocuğu acilen hastaneye kaldırıldı. Elinde meşale patlayan gencin ise ellerinde yanıklar meydana geldi.