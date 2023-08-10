İstanbul'da servis ücretlerine zam!

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İstanbul'da servis ücretlerine zam!

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2023 Perşembe, 13:38

İstanbul'da servis ücretlerine zam!

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