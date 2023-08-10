İstanbul'da servis ücretlerine zam!
İstanbul'da servis ücretlerine zam!
İstanbul'da servis ücretlerine zam!
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