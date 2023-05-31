İstanbul'u bekleyen büyük tehlike... Kanal İstanbul yeniden gündemde!
Kanal İstanbul yeniden gündemde!
Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman oldu.
Programda, Kanal İstanbul'un günümüze etkenleri ve çevre şartları konuşuldu.
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