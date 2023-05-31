İstanbul'u bekleyen büyük tehlike... Kanal İstanbul yeniden gündemde!

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Kanal İstanbul yeniden gündemde!

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 17:05

Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman oldu.

Programda, Kanal İstanbul'un günümüze etkenleri ve çevre şartları konuşuldu.

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