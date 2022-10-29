İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri

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Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis konuşmasından kısa bir kesit

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:42

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'teki meclis konuşmasından kısa bir görüntü.

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