İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis konuşmasından kısa bir kesit
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'teki meclis konuşmasından kısa bir görüntü.
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