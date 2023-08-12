İşte Türkiye Yüzyılı: Doktorlardan sonra akademisyenler de gitmeye başladı!

Abone Ol google-news

Doktorlardan sonra akademisyenler de yaşadıkları ekonomik sorunlardan çıkışı, yurt dışında görmeye başladı.

ANKA
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 13:47

Doktorlardan sonra akademisyenler de yaşadıkları ekonomik sorunlardan çıkışı, yurt dışında görmeye başladı.

Akademik Dayanışma Platformu (ADAP) üyesi ve öğretim görevlisi Zeynep Ardıç, "Akademisyenler gerçekten geçinemiyor. Yaşamsal faaliyetlerini bile karşılamakta zorlanıyorlar. 12 bin civarında akademisyenin yurt dışına gittiğini gösteren bir çalışma var. Doktorlar gibi akademisyenler de yurt dışına gidiyorlar. Bazı yeni araştırma görevlisi olan arkadaşlarımızın ev kiralayamadığı için öğrenci yurdunda kaldığını duyuyoruz. Bu gerçekten çok acı bir durum. Özellikle büyük şehirlerde aldığımız maaşla biz bir ev bile tutmaktan aciz durumdayız. Yurt dışındaki akademik etkinliklere hiç katılamıyoruz zaten. Örnek vereyim; ekim ayında ben Almanya'ya davet edildim. Gidemeyeceğimi söyledim. Çünkü gerçekten karşılayamıyorum. Bir ülkenin kalkınması gelişmesi isteniyorsa bilime ve akademiye gereken önemin verilmesi gerekiyor. ADAP olarak en düşün akademisyen maaşlarının yoksulluk sınırının iki katı olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler