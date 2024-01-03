İYİ Parti'den iktidara 'tutuklu gazeteci' isyanı: Hilafet naraları atanlar...

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İYİ Parti'den iktidara 'tutuklu gazeteci' isyanı: Hilafet naraları atanlar...

ANKA
03 Ocak 2024 Çarşamba, 11:09

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ve parti yöneticileri; aralarında Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı duruşma öncesinde, Ankara’daki Sıhhiye Adliyesi önünde; “İYİ Parti olarak arkadaşlarımızı mücadelelerde asla yalnız bırakmayacağımızı duyuruyoruz. 1 Ocak 2024 tarihinde, İstanbul’un en orta yerinde hilafet naraları atanlar, ellerini kollarını sallayarak gezerken; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikriyatı olan Türk milliyetçiliğini zindanlara atanları bir kenara not alıyoruz. Unutulmamalıdır ki bu ülkenin hiçbir kuruluş değerinden vazgeçmeyecek, koskoca bir Türk milleti vardır” dedi.

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