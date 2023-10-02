İYİ Partili Taş'tan 'ittifak' çıkışı! : "Mayıs 2023 seçimleri gösterdi ki..."

02 Ekim 2023 Pazartesi, 13:57

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, seçim ittifakıyla ilgili “2023 Mayıs seçimleri bize gösterdi ki bu hem Türkiye açısından hem İYİ Parti açısından doğru bir şey değil. Kendi tüzüğümüzü, kendi programımızı, kendi amacımızı net bir şekilde seçmene yansıtma imkanımızı sağlamadı. Biz İYİ Parti yönetimi olarak, yeni bir karar aldık. 81 ilde kendi adayları ile İYİ Parti'nin misyonunu, vizyonunu ve tüzüğünü tekrar seçmene hatırlatmak üzere yola çıkıyoruz” dedi.