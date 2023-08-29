İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara kararını Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tosun değerlendirdi: 'Kendi adayına seçim kazandırması mümkün görünmüyor'

29 Ağustos 2023 Salı, 18:01

İYİ Parti'den yerel seçimlere yönelik açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını vurguladı, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, İYİ Parti’nin kararını Cumhuriyet TV’de değerlendirerek “Ekrem bey ve Mansur bey İYİ Parti’den oy alabilir” ifadelerini kullandı. Tosun,“İYİ Parti’nin kendi adayına seçim kazandırması mümkün görünmüyor”dedi.



