İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara kararını Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tosun değerlendirdi: 'Kendi adayına seçim kazandırması mümkün görünmüyor'
İYİ Parti’den yerel seçimlere giderken İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracakarı açıklaması geldi. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, “İYİ Parti’nin kendi adayına seçim kazandırması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den yerel seçimlere yönelik açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını vurguladı, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, İYİ Parti’nin kararını Cumhuriyet TV’de değerlendirerek “Ekrem bey ve Mansur bey İYİ Parti’den oy alabilir” ifadelerini kullandı. Tosun,“İYİ Parti’nin kendi adayına seçim kazandırması mümkün görünmüyor”dedi.
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