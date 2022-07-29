İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA
29 Temmuz 2022 Cuma, 15:18

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 34 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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