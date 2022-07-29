İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:18

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 34 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Haberin devamı

