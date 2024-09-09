İzmir’de 9 Eylül coşkusu… Sokaklarda 350 metrelik Atatürk posteri dalgalandı
İzmir’de 9 Eylül coşkusu… Sokaklarda 350 metrelik Atatürk posteri dalgalandı
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlamalar kapsamında Basmane’den Cumhuriyet Meydanı’na “102. Yıl Zafer Yürüyüşü” yapıldı. Yürüyüşte 350 metrelik Atatürk posteri açıldı.
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