İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
İzmir'de, akşam saatlerinde belirginleşen dolunay güzel görüntülere sahne oldu.
Dünya genelinde görüntülenen dolunay, İzmir'de saat 21.43 sıralarında belirgin oldu. Kentin birçok noktasından görünebilen dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Uzmanlar dolunayın sabah saat 06.14'e kadar görülebileceğini belirtti.
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