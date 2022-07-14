İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu

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İzmir'de, akşam saatlerinde belirginleşen dolunay güzel görüntülere sahne oldu.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:25

Dünya genelinde görüntülenen dolunay, İzmir'de saat 21.43 sıralarında belirgin oldu. Kentin birçok noktasından görünebilen dolunay, güzel görüntülere sahne oldu. Uzmanlar dolunayın sabah saat 06.14'e kadar görülebileceğini belirtti.

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