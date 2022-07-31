İzmir'de feci kaza: 12 yaralı
İzmir’de ana yola çıkan kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü hakkında 'basit yaralama' suçundan arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.
İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Ana yola çıkmak isteyen, 24 yaşındaki Barış S. yönetimindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet, Mustafa Ö. yönetimindeki 35 M 9139 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle sokaktaki trafik dururken, sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan dışarı çıkan yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı olduğu belirlenen 12 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polisin ön soruşturmasında yolcu minibüsü şoförü Mustafa Ö.’nün ‘basit yaralama’ suçundan hakkında arama kararı olduğu, kamyonet sürücüsü Barış S.’nin ise kaza anında 0.98 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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