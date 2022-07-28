İzmir’de metruk evde cinayet

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İzmir'de, metruk evde 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, bıçakla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:51

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, metruk evde 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, bıçakla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi. 

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İzmir Cinayet

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