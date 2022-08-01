Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerleri aşarak Marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bri yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca Marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.
Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp Marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken Marmaray seferlerini olumsuz etkilemedi.
Video Haberler
- Sultangazi'de TIR dereye uçtu!
- Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
- Öksürük krizi tutan şoför bankaya girdi
- 55 yaşındaki adam tüfekle öldürüldü
- Bursa'daki festivalde faciadan döndüldü!
- Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın!
- Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıt dışı para’ çıkışı
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı