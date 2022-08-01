Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerleri aşarak Marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bri yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca Marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:50

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp Marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken Marmaray seferlerini olumsuz etkilemedi.

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