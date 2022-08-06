Kadıköy'de saatler süren 'TIR kurtarma' çabası: Mantar dubalar yerinden söküldü

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:41

Kadıköy’de önceki gün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, Yasin Güngör yönetimindeki TIR, Haydarpaşa’dan Mersin’e doğru yola çıktı. Navigasyon yardımıyla hareket eden şoförün aracı Bahariye Caddesi’nde geldiğinde ara sokakta sıkıştı.

DUBALAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Çevrede bulunan yurttaşlar TIR’ı kurtarmak için seferber oldu. Aracın rahat hareket edebilmesi için Bahariye Caddesinde bulunan mantar dubalar çıkarıldı.

ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ

Saatler süren çalışmalar sonucu TIR alkışlar eşliğinde kurtarılarak Kuşdili Caddesi’ne çıkarıldı.