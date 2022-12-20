Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi

20 Aralık 2022 Salı, 12:39

İslahiye'de kafe işletmecisi Gülseren Karahan Temel ve 15 ev kadını başlattıkları 'Bizim de sanat sokağımız olsun' projesiyle evlerinde atıl durumdaki yün iplikleri ördü.

Kadınlar, ördükleri yünleri daha sonra Çamlıca Mahallesi İsmetpaşa caddesinde bulunan ağaçların gövdesinde birleştirdi.

Ağaçların gövdelerine giydirilen çeşitli motifteki örgüler, çevre sakinleri ile birlikte caddeyi kulanan yayaların dikkatini çekti.

Bazı gençler ağaçların önünde fotoğraf çektirerek, sosyal medyada paylaştı.

Gülseren Karahan Temel, amaçlarının sanatı sokağa yaymak ve yeşile özendirmek olduğunu belirterek, "İplerimizle ördüğümüz çeşitli motiflerdeki örgüleri ağaçlara giydirdik. Bu uygulama ile bu bölgeye sanat sokağı havası vermeye çalışıyoruz" dedi.