Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin, son yolculuğuna uğurlandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:14

Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Cemre Uçaryılmaz Metin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Metin'in cenazesi, öğle vakti Balıkesir kent merkezindeki Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.