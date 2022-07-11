Kanser nedeniyle yaşamını yitiren Cemre Uçaryılmaz Metin, son yolculuğuna uğurlandı

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Lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği süreçte kanserle mücadelesini iki kez kazanan ancak üçüncü kez yakalandığı hastalık nedeniyle, 27 yaşında hayatını kaybeden Cemre Uçaryılmaz Metin, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:14

Sırtında oluşan tümörle yakalandığı kanser hastalığı dolayısıyla Bursa'daki özel bir hastanede tedavi gören Cemre Uçaryılmaz Metin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Metin'in cenazesi, öğle vakti Balıkesir kent merkezindeki Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cemre Uçaryılmaz Metin kanser Cenaze

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