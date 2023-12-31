Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu

31 Aralık 2023 Pazar, 16:21

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 yeri arasındaki Kapadokya'da bulunan Ihlara Vadisi'nde, turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler özellikle vadide güzel havanın tadını çıkarırken, yılbaşı öncesi bölgedeki otellerin tamamı doldu.