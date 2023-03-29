"Kapsayıcı ve Katılımcı Eğitimle Hiçbir Çocuğumuz Geride Kalmayacak"
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Serkan Çelik oldu.
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