'Kara kalem' resimleriyle engelleri aştı

02 Ağustos 2022 Salı, 11:00

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli de olmayan, YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken, babası Çatak ilçesinde şehit oldu. Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

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