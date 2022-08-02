'Kara kalem' resimleriyle engelleri aştı

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Van'da, doğuştan elleri olmayan, üniversite öğrencisi Vedat Kiyat (34), dirseklerine yerleştirdiği kara kalemle portre resimler çiziyor.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 11:00

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli de olmayan, YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken, babası Çatak ilçesinde şehit oldu. Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

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